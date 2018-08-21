〈北部〉鐵馬傳書香 宜蘭市家長會長聯誼會6年贈書逾萬冊

2018-08-21

省下15萬餐費購700冊書贈16校

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市家長會長聯誼會將例會節省下的餐費及各家長會長個人捐助，籌足十五萬元經費，購入七百冊圖書，透過「鐵馬傳書香，校園傳書聲」活動，將新書分送至宜蘭市十六所高、國中、小學。市聯會強調：「與其聚餐吃掉，不如購書贈學童，讓付出更具意義。」

家長聯誼會舉辦的「鐵馬傳書」，活動起始於二○一三年，當年聯誼會將省下的春酒餐費七萬餘元，換購三百多本書，分送宜蘭市各校，之後每年都將春酒、例會等餐費錢省下來，購書做公益。

「與其聚餐，不如將經費花在學子身上！」宜蘭市聯會理事長黃順政指出，飯局結束，並不會留下任何東西，但將餐費轉為購書，能為學童增廣知識，且每本書都會持續傳承，留存在校園圖書館。

10年募百萬、送萬冊 今年達標

起初，市聯會計畫十年內要募得一百萬元、一萬冊圖書；但今年邁入第六年，就已募得百萬元，圖書超過一萬冊，遠超過當時訂下目標。

今年是第六屆活動，市聯會停辦一年四次的例會，將餐費、會費及民間捐助約十五萬元，換購七百本圖書；再由一百位家長騎單車兵分兩路，從宜蘭國小出發後，前往十六所學校送書。另，八月份壽星會長，也省下生日蛋糕錢，購買套書轉送宜蘭國小，每間學校可獲四十餘本新書。

黃順政說，鐵馬傳書是永續辦理的活動，雖以宜蘭市學校為主，但希望拋轉引玉，讓其他鄉鎮家長會及民間人士也能發起加入，造福更多學子。