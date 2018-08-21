〈北部〉老宿舍變展場 苗栗鐵路一村盼重現風華

2018-08-21

藉由創意展覽 邀大家走入老宿舍

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗火車站旁的鐵路一村原為台鐵員工宿舍，已廢棄多時，苗栗縣政府等單位將針對鐵路一村宿舍群調查研究及修繕；暑假期間，結合在地青年團隊於苗栗鐵路一村舊宿舍、老家藝文生活空間舉辦三場免費創意工作坊，邀請大家走入鐵路一村，集思廣益，以期活化重現舊宿舍風華。

導入公民參與 研擬修繕規劃方向

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，鐵路一村原為台鐵員工宿舍，興建於一九六一年間，其中還保留幾棟日式建築，宿舍因廢棄多時，屋況不佳，部分屋頂塌陷、內部結構毀損，原先曾計畫拆除。但在立委鍾孔炤團隊及行政院客委會支持下，推動鐵路一村保溫計畫，透過調查研究及工作坊等活動，挖掘在地故事、尋找記憶，並導入公民參與模式，了解地方需求與發展可能，研擬未來修繕與空間再利用的規劃方向。

苗縣府在暑假期間，結合在地青年團隊在苗栗鐵路一村舊宿舍、老家藝文生活空間舉辦三場免費創意工作坊，即日起到九月二日為「平行軌跡」苗栗鐵路一村攝影展，八月二十五日晚上七點至九點舉辦「鐵路往事」夜空暢談分享會，二十六日上午九點至十一點半舉辦「鐵道印起來」手作絹印工作坊，將安排客製化的帆布包製作體驗，讓參與的民眾可以將手作禮物帶回家。

結合青年學子 幫鐵路一村重生

林彥甫說，目前駐村工作站的部分已整修完成，未來將陸續導入各式工作坊與藝術空間活化，與在地職人和地方特色文化結合，並與苗栗在地學子和返鄉青年合作，期許能為鐵路一村找到重生新方向，相關訊息可上「鐵路一村」Facebook紛絲團（https://goo.gl/Xrj1tq）。