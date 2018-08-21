〈北部〉網購衣鞋糾紛 拒退貨、廣告不實最多

2018-08-21

7個月243件 實體店申訴個位數

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕網路購物糾紛層出不窮！市府法務局統計，今年一至七月桃園市民對消費性商品提出的申訴，以服飾、皮件及鞋類的二四三件居冠，且實體店申訴只有個位數，絕大多數都是網購糾紛，其中又以拒退貨還款、廣告不實為最；近日就有民眾申訴，透過臉書廣告網購服飾，收到貨後發現品質不佳，業者卻「神隱」，只好找消保官投訴。

消保官：境外業者不適用本國法

市府法務局消費者保護室主任邱玉霞表示，網路購物雖適用「消費者保護法」享有七天無條件退換貨規定，但若該網站是境外業者從國外寄送商品，一旦遇上消費糾紛，不僅退換貨難處理，且不適用本國消保法，建議民眾切勿看到便宜就昏頭，應避免衝動消費，以免求償無門。

網購盛行，消費糾紛也多，市民林小姐投訴指出，她在臉書廣告的購物網站買了一千多元服飾，但送來貨品的顏色及品質與廣告照片「差很大」，事後聯繫客服一直沒有回應，才發現是被列入黑名單的國外惡質業者；另有民眾投訴，網購的鞋子與自己的尺寸不合，要求退貨，業者卻稱只能轉成「會員購物金」、無法退現，等於變相強迫再次消費。

邱玉霞表示，另有不少投訴是找不到賣家退貨，提醒消費者若在國內網站購物，使用貨到付款的宅配服務，應於收到商品後立即拆封驗貨，並保留物流單，若對商品有疑義，可要求宅配業者保留款項，回溯賣家寄件人資訊。

她強調，消保法規定，消費者將貨品退還後，賣家就必須返還現金，業者若以各種理由搪塞、不願退還款，都可向消保官申訴。