〈北部〉桃園水岸旅遊亮點 大漢溪山豬湖園區竣工

2018-08-21

串聯各景點 形成2公里長綠帶

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區月眉里大漢溪右岸面積約十八公頃的濕地，市府水務局去年七月以生態綠洲為構想進行活化，斥資六千兩百萬元進行山豬湖生態親水園區景觀工程、月眉段聯外道路及永福溪跨橋，昨舉行竣工典禮；親水園區可串聯大溪老街、月眉休閒農業區、李騰芳古宅、月眉濕地及大嵙崁人工濕地等景點，形成兩公里長的休閒綠帶，是大溪水岸旅遊新亮點。

市長鄭文燦表示，大漢溪山豬湖生態親水園區屬河川用地，西側為中庄調整池，南側為大溪老街文化園區，北側連接三峽、鶯歌老街。該處早年曾是私人經營的休閒農場，因被檢舉違法經營遭拆除而閒置，區內經過數年自然演替，逐步恢復豐富自然生態，保有六個自然濕地，孕育許多特有的植物、昆蟲及鳥類。

水務局表示，大漢溪山豬湖生態親水園區以尊重自然、友善環境的生態工法，結合生態探索、環境觀察、全齡親子共享的生態園區營造方式，保留區內數十種珍貴原生動植物，如台灣萍蓬草、台北樹蛙、台灣藍鵲、五色鳥、黑冠麻鷺等。

6濕地孕育數十種原生動植物

此外，工法施作細緻，另闢建約一．二公里的月眉段聯外道路與永福溪跨橋，工程獲得內政部營建署補助，更獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎及桃園市政府第二屆公共工程金品獎佳作。

鄭文燦指出，市府會與環保團體合作進行生態監測，避免過多遊客造成生態破壞，也將申請為環境教育認證場所，成為戶外教學的優質生態亮點。

他建議民眾透過走路或騎單車等方式探索生態，童軍會也已規劃將這處親水園區，做為戶外探險、體驗的最佳地點。