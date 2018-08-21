〈北部〉第5處部落聚會所 花蓮華東獲補助1400萬

2018-08-21

原民會主委現勘 告知頭目、族人

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院去年核定花東地區永續發展基金二億五千七百八十九萬元，辦理「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，預計興建卅二處部落祭儀場地，目前已有四處陸續施工。原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨到第五處「華東（大本）部落」，向當地族人宣布一千四百萬元工程經費正式核定，發包動工後，將於一年後落成。

由花東基金核定辦理的「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，中央補助九十％、地方自籌十％，針對已完成取得土地與建築執照的部落優先核定辦理，目前新城鄉順安部落、北埔部落（二期）、吉安鄉慶豐部落及秀林鄉民有部落等四處，總計核定四千四百萬元經費，其中三處預計今年底就能完工。

原民會主委夷將‧拔路兒昨到剛取得土地完成規劃設計及建造執照的第五處「華東（大本）部落」現勘，並向部落頭目陳天盛等族人，簡報未來聚會所設計意象，正式宣布原民會已核定補助經費一千四百萬元。

實踐與環境共生理念 盼1年後落成

他說，希望「華東（大本）部落文化聚會所」一年後就能落成，讓部落族人可以日常聚會及辦理歲時傳統祭儀，目前原民會也核定補助花蓮十四處部落聚會所的規劃設計，總計經費一千三百卅八萬元，協助辦理聚會所興建，期盼未來中央、地方一體，儘速幫助部落取得使用地。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村說，花蓮共有二百零七個部落，僅六十九處有聚會所，今年共送出申請四十四處、預計興建卅二處，受限地方財政拮据，將持續與中央協調用地都市計畫或使用地變更等經費來源，並逐步採滾動式檢討執行，期望能達成「一部落一聚會所」的願景。

花蓮市公所建設課長徐國城說，位於東興路上大本公園北側的華東部落聚會所預定基地，佔地面積約三千七百多平方公尺，興建計畫將以實踐與環境共生理念，維持「部落涼亭市集」及水池等現況 ，並與未來的「聚會所」、「文化廣場」三者連結成為新的地景風貌，其中「聚會所」活動面積約三百平方公尺，空間可容納二百五十人。