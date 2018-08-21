〈北部〉新豐茄苳溪又見泡沫 竹縣環局初判生活污水

2018-08-21

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉新豐溪支流─茄苳溪，經常發生污染情事，近日水面又浮現大量泡沫，鄉民憂心影響溪流生態環境；縣府環保局表示，現場檢測pH值正常，初步研判是生活污水造成。

縣府：將建置污水下水道系統

縣府工務處下水道科表示，除竹北市和竹東鎮已在建置污水下水道系統，縣府也提出新豐鄉污水下水道施實計畫，預計分兩期十年進行，目標是接管九千一百七十五戶，總經費概估十六．八七億元；此計畫送營建署審議，目前正依委員意見修正中。

住在茄苳溪畔的新豐鄉民鄭進宅說，茄苳溪經常傳出刺鼻異味，水質呈深褐色或出現大量泡沫，最近又發現泡沫，懷疑遭新竹工業區工廠偷排廢水。

環局：採樣檢測值正常

環保局水污染防治科表示，稽查人員現場採水檢測pH值正常（七點六九），巡視工業區相關放流處並無異常；現場勘查，從鳳蓮市場後跌水才有泡沫，初步研判是生活污水造成。

鄭進宅指出，茄苳溪流經新豐鄉的員山等八個村，居住人口超過全鄉總人口半數以上，而且下游仍有農業灌溉引水，但屢傳污染，恐造成溪流生態的破壞，影響生活環境，建議應徹底整治溪流。

環保局表示，茄苳溪經長期監測為中度污染，排水入茄苳溪的列管事業有六家，但曾發生嚴重泡沫污染的大多是工業區外的工廠，都依法開罰。

環保局表示，新豐溪流域是重點稽查流域；不過，新豐鄉的生活污水因尚未接管，工業區周邊的餐飲業和居住人口較為密集， 流域支線的確較易有水質不佳的情況發生。