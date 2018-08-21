〈北部〉苗縣綠光海風單車道缺維護 亮點變亂點

2018-08-21

曾獲票選10大優質單車道之一

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕自行車友眼中，騎乘難度低、自然風景更勝新竹、台中沿海的「苗栗綠光海風自行車道」，二○一五年還獲網路票選為全台十大優質自行車道之一，但近年來卻因有關單位疏於維護管理，不但沿路護欄老舊、地面不平，且沿途環境髒亂，海邊堆積垃圾招來蚊蠅，讓車友大嘆美景蒙塵，十分可惜。

全長68.5公里 串聯海線4鎮

苗栗縣政府自二○○九年闢建全長六十八‧五公里的沿海自行車道，北接新竹，串聯竹南、後龍、通霄、苑裡等海線四鎮，南銜台中大甲，沿途有龍鳳漁港、假日之森、外埔漁港、過港貝化石、好望角、白沙屯、苑港漁港等景點，總造價約三億元。

疏於管理 樹倒、護欄鏽蝕

二○一一年完工啟用後，美麗的沿海風光吸引許多自行車友朝聖，不料，近年來卻因為疏於維護管理，許多路段護欄鏽蝕毀損、路樹倒塌阻礙通行、地基沖刷導致有崩塌之虞，讓用路人暴露於危險之中，讓車友大嘆可惜。

苗縣府水利處長楊明鐃說，境內沿海自行車道較其他縣市長，且經過產業道路、林務局土地，產權複雜，增加維護難度，再加上預算經費不足，因此無法通盤大規模整理；而關於沿海環境問題，都有委託公所協助淨灘，並加強呼籲民眾發揮公德心。

縣府：損壞嚴重部分將先修復

楊明鐃強調，針對局部損壞嚴重部分以開口合約先行修復，每年也向台灣電力公司爭取回饋金作為維修經費，另目前也擬將西湖溪出海口的台鐵舊橋墩改為自行車道，其他路段則陸續改成專用道，避免與西濱快速公路共道影響行車安全。

林務局：派員巡視樹倒情形

農委會林務局表示，今天將派員巡視沿岸防風林木倒塌情形，如果有危險性將立即移除；苗栗縣政府則指水利署第二河川局現已針對西部海岸遭海蝕的問題提出桃竹苗海岸防護計畫，本週將與相關部門到苗栗縣沿海會勘。