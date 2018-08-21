〈北部〉山區設洗腎中心 桃園衛生局長：兩難不易克服

2018-08-21

〔記者陳昀／桃園報導〕復興山區醫療資源不足，居民想下山看病、洗腎，常得舟車勞頓且車資可觀。市議員蘇志強昨天在議會質詢時指出，復興區目前有四十五位患者每週得洗腎三次，建議在當地成立洗腎中心造福患者；衛生局長王文彥坦言有難度，因為成立洗腎中心需要專業醫療團隊並取得執照，且有突發狀況得立刻轉送其他醫院，須審慎研擬評估。

專業醫療人才 招募不易

蘇志強表示，復興區有四十五人需要長期洗腎，平均一週要到醫院洗腎三次，但下山免不了舟車勞頓，搭市區免費公車，單趟得花上四、五個小時，若搭計程車，一趟至少花費二千元，根本吃不消，且復康巴士不敷使用，建議市府在山區設置洗腎中心，山區居民就可免舟車勞頓與車資花費。

王文彥答詢說，在山區設置洗腎中心有兩項難題，一是成立合法洗腎機構需要專業醫療團隊和執照，人才招募不易；二是洗腎患者多伴隨有心臟、血管等慢性疾病，若洗腎過程出現突發狀況，轉診治療恐會延誤。

突發狀況轉診 恐延誤治療

他表示，將向中央反映，討論是否能鬆綁偏鄉洗腎中心的設立條件，並研議是否適合設置。

社會局另指出，過去曾研議留置數輛復康巴士於復興區，實際評估後發現需求不高，可能會造成車輛閒置，復興區居民如有需求可直接電話預約、派遣服務。

衛生局補充說，復興區原住民可申請就醫交通補助，按住家至醫療院所的距離而定，每次可補助六百元至一千元不等，每人每年以十次為限。