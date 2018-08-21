〈北部〉纜線整合 鄭文燦：5年內全納寬頻管道

2018-08-21

增設「引出管」 提高業者意願

〔記者陳昀／桃園報導〕排水溝擠滿纜線常導致堵塞積水，桃園市府為此曾建置寬頻管道整合，昨有市議員質詢批評，附掛在寬頻管道的費用比附掛水溝還高，難怪推動龜速。市府工務局長黃治峯說，寬頻管道附掛費用已儘可能調降，且從今年起的三年內編列一億元增設「引出管」等設施，提高業者意願；市長鄭文燦表示，業者的配合意願相當高，估計五年內就能將纜線全面納入寬頻管道。

市議員劉勝全指出，九十五年至九十九年內政部曾補助桃園卅八億餘元建置寬頻管道六六七公里，然暫掛在側溝的纜線還有三三三公里，且其中有二○三公里同路段已建置寬頻管道。他說，最近午後常有大雨，居民頻頻反映排水溝附掛的纜線卡住垃圾，阻礙排水造成淹水。

市議員說，可能是因纜線附掛水溝的費用每月每公尺只收一元（同路段有寬頻管道者為一．五元），但寬頻管道的使用費卻為一．六五元至二．二五元，業者自然不會想更換；另個原因就是「引出管」建置不良，業者因用戶接線不方便，意願也低。

調降附掛費 考評高者打8折

黃治峯說明，寬頻管道附掛費用已從前年的一．八元至二．七元，調降到一．六五元至二．二五元，且市府每年也考評業者附掛纜線情形，考評高者可獲得隔年附掛價金八折優惠、考評低者則提高價金到一．五倍，鼓勵業者多租用寬頻管道，如此能集中管理纜線，避免業者重複挖掘道路，而目前桃園的寬頻管道佈線長度，已達中央補助的計畫目標。

鄭文燦表示，新聞處多次協調有線電視業者將纜線更換到寬頻管道，從協調得知業者的意願其實相當高，惟擔心「引出管」不足，不方便接線給用戶，為此市府從今年起會於三年內陸續增設寬頻管道引出管、人手孔等設施，降低業者疑慮，估計可於五年內將纜線全面納入寬頻管道。