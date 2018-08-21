〈中部〉女意圖輕生 勇消踩屋簷驚險救下

2018-08-21

〔記者陳建志／台中報導〕廿歲張姓女子昨清晨和男友吵架想不開，竟跨過家中四樓女兒牆、坐在三樓屋簷上意圖輕生。家人發現後報警，員警和消防人員趕至，一面安撫要她冷靜，三名消防人員也爬上屋簷勸說，趁她不注意時一把抓住，合力將她推拉進陽台送醫，整個過程被民眾拍下，上傳臉書社團「黑色豪門企業」，險象環生的過程讓人捏了一把冷汗。

消防局昨清晨七點左右接獲報案，指該名女子爬上屋簷意圖輕生，立刻派遣中山、仁化、車籠埔等分隊，出動雲梯車、救護車，並在地面鋪上氣墊，避免女子墜落受傷。

消防人員和家屬一直在旁勸說，但張女情緒激動、不聽家人勸阻，消防人員擔心僵持時間過久，張女體力不支墜落，三名消防人員爬上屋簷，趁張女不注意時一把抱住，合力往上推拉進陽台，將情緒激動的張女送醫。驚險救援過程被民眾拍下，並上傳臉書社團「黑色豪門企業」。

警方調查後發現，張女昨清晨和男友吵架後一時想不開，才會跨越四樓女兒牆、爬上三樓屋簷想輕生，所幸消防人員及時救下。

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