〈中部〉187位花博親善大使 國際禮儀培訓

2018-08-21

來自5所大學 僑光科大128人最多

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府持續招募花博志工，並從中遴選最具青春活力的學生，擔任「花博親善大使」。市府昨表示，目前已有十四所大學、兩千多位學生報名花博志工，其中五所大學、一百八十七人擔任親善大使，將學習國際禮儀課程等，讓國際看到台中的青春熱血。

2萬多人報名花博志工 將辦訓練

花博志工預計需要兩萬人，目前已有兩萬二二六七人報名。志工除了必須完成基礎訓練與花博課程，不同組別也開辦相關訓練；例如導覽組志工為了充實其導覽專業，開設導覽解說、自然人文、外文等課程，展演志工則安排國際禮儀課程培訓。

市府表示，花博親善大使的對象是學校有禮儀接待課程相關科系，或社團以服務接待為主。僑光科技大學觀光與休閒事業管理系有一百廿八人報名，是報名親善大使陣容最龐大的隊伍，他們經過每週兩小時的國際禮儀訓練，將在花博展現最專業的服務品質。

來自嶺東科技大學的學生，是由觀光與休閒管理系餐旅服務社同學組成，透過社團課程、參與校內外專業服務禮儀接待活動，增加專業接待技能；朝陽科技大學的同學則由親善服務社團組成，勇於接受挑戰，展現最佳形象代表團隊。

弘光科技大學的親善大使主要來自餐旅管理系，重視如何讓遊客享受賓至如歸的服務；而亞洲大學的學生來自Sunshine親善志工社，社團精神帶著陽光般的笑容，不斷精進服務與禮儀專業。

市府花博志工資源中心表示，台中市目前有十四所大學、兩千一百四十三位學生報名當花博志工，五所大學、一百八十七名學生擔任親善大使，盼讓國際看到台中青春洋溢的軟實力。