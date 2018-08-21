〈中部〉農地工廠解套 彰縣擬變更地目

2018-08-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕解決農地工廠跨出重要的一步！

「彰化縣水五金田園化生產聚落特定農業區檢討變更為一般農業區」首場說明會，昨天在鹿港鎮公所舉行，由縣長魏明谷主持，他強調，解決農地工廠問題，就是要讓土地合法化，因此，除了提出全國首例新訂都市計畫發展以外，也將透過區域計畫方式，讓水五金聚落的特定農業區能夠檢討變更為一般農業區，真正為沒有污染的農地工廠要就地有條件合法來解決歷史難題。

魏明谷強調，鹿港頂番婆聚落發展水五金產業聞名國內外，但是大多數工廠都位在農地上，往往都是特定農業區，就算未來朝向新訂都市計畫辦理，農地工廠要原地合法，就必須設置隔離綠帶，但如果是特定農業區的話，就必須提交中央審查才能變更為一般農業區，然後再向縣府提出變更地目為丁種建地，才能取得用地合法。

魏明谷指出，以往也有業者自行努力，各自送案審查，以取得工廠土地合法化，這次由縣府把頂番婆水五金工廠密集區劃出七二○公頃範圍，希望把範圍內的特定農業區檢討變更為一般農業區，在完成公開展覽與說明會後，將送交內政部區域計畫委員會審查，業者不需再單打獨鬥，由縣府來為業者解決數十年來的合法瓶頸。

彰化縣水五金促進會籌備會長陳東山表示，頂番婆聚落幾乎都是特農區，希望這次檢討變更，能夠成為全國第一個區塊示範區，接著再透過新訂都市計畫，讓整個產業結構進行調整與改變。

全國家具公會理事蔣煙燈表示，農地工廠辦理臨時登記，根本就是治標不治本，希望家具工廠也能比照水五金產業，由縣府來解決土地合法的問題。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，解決無污染農地工廠問題的同時，也要對有污染的農地工廠提出退場機制的配套，強制遷移到工業區，不能讓臨登成為污染農地工廠的保護傘。