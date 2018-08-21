〈中部〉擺脫蚊子館 埔里西站、停四拚活化

2018-08-21

第三市場二樓四月解除列管

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮原有三處閒置「蚊子館」遭中央相關部會點名，其中第三市場二樓委外做倉儲使用，已在今年四月解除列管，還有仁愛路停四立體停車場及埔里西站，公所強調均已達到中央要求的活化標準，將由交通部等相關單位近期會勘審核，盼能從「蚊子館」名單中除名。

埔里鎮仁愛路停四立體停車場，原規劃一至三樓店鋪使用，四至十樓為停車場，旁邊三樓建築則是埔里西站，一樓大廳原做公車轉運使用，二、三樓可做商業用途，但遭九二一地震重創，整修後卻又面臨使用率偏低，淪為各界詬病的「蚊子館」，也被中央列為亟待活化的閒置公共設施。

委外提高使用率 盼通過審核

埔里公所表示，立體停車場已委外經營，期限為廿年，其中交通部要求停車場平均使用率從卅％提升至四十％，除了一般散客，停車每半小時十元，當日最高僅五十元，業者也祭出月租八百、年繳六千元的優惠措施，爭取長期租用客戶，目前平均使用率可達五、六成，二、三樓變更做旅館使用，一樓店鋪的招商率也達五成，至於一旁的埔里西站也委外經營，一樓仍做公車轉運使用，二樓以上則改為商務旅館，均達到活化目標，爭取中央近期派員會勘審核，盼能解除列管，擺脫「蚊子館」污名。

至於第三市場二樓的閒置空間，公所也委外做倉儲空間使用，主管的經濟部則在今年四月左右解除列管，是鎮內三大閒置空間最先解除列管的個案。