〈中部〉嘉市追加預算7.3億 議會一讀通過

2018-08-21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府提請市議會臨時會審議追加今年度總預算案共六案，包括市府工務處「生活圈道路交通系統建設計畫」，將拓寬民生南路四六三巷、後湖里三性宮旁等計畫道路的二億二千八百餘萬元，市府社會處「我國少子女化對策計畫」一億三千七百餘萬元等，擬追加歲出預算總額七億三千二百七十五萬餘元，昨經一讀會通過，廿三日各審查委員會聯席會議審查。

另四案為市府教育處「市立棒球場軟硬體設備改善工程」一億元、市環保局「底渣再利用廠興建工程」四千三百萬元、工務處「污水下水道建設計畫」三千四百七十八萬元、教育處推動補助二到四歲幼兒就學費用的「嘉義市幼兒教學費用向下延伸計畫」五千六百餘萬元。

社會處長張元厚說，中央放寬未滿兩歲托育準公共化服務，及未滿兩歲幼兒育兒津貼補助條件，嘉市配合辦理需要追加經費，其中未滿兩歲幼兒交由簽約的保母或私立托嬰中心照顧，綜所稅率廿％以下的一般戶每人每月補助六千元、中低收家庭八千元、低收入戶一萬元，第三名以上兒童加發一千元，已有一家托嬰中心和一百零七名保母簽約。

環保局規劃在湖子內區段徵收環保用地，興建底渣再利用廠；環保局長張志誠表示，嘉市有垃圾焚化廠卻沒掩埋場，預算通過後，會進行細部設計、發包，目標明年底前完成，未來垃圾底渣可製作磚頭或工程用料。

會中，議員張榮藏、黃秋澤認為，工務處長李建賢辦理路燈換裝LED燈、八掌溪人行景觀橋新建工程案，涉違反採購法，建議移送監察院彈劾，在場議員無異議通過。

涂醒哲︰兩案均無弊案

市長涂醒哲會後受訪說，極少數議員常用言論免責權「講東講西」，但常是錯誤的，尤其一下送檢調調查、一下送監察院，易讓外界聯想是選舉到了，他感到遺憾；八掌溪人行景觀橋做得好，沒有弊案，LED路燈還被蔡英文總統誇獎，創意受肯定還節省公帑，有些議員可能不瞭解或假裝不瞭解，市府會更完整說明。