〈中部〉鬼月指引好兄弟 東石家戶點普度燈

2018-08-21

〔記者蔡宗勳／東石報導〕民間習俗農曆七月「鬼門開」，鬼魂傾巢而出，嘉義縣東石鄉沿海村落鄉親在自家門前點上「普度燈」，讓一年「放封」一次的好兄弟不至於迷路，也成了東石特有的普度月習俗。

東石鄉沿海村落早年居民大多以捕魚為生，因海上作業狀況多，大家對鬼魂格外敬畏，除了各廟宇大多有燒王船祈求風調雨順傳統，農曆七月都會在自家門前、屋簷下，豎起或繫上普度燈祈求平安，雖然時代演變，東石多數靠海吃飯的人家仍保有這個習俗，因而民眾這期間途經東石，可不要被一盞盞普度燈給嚇到。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，普度燈材料有斗笠、燈泡、竹子與芝麻桿等，黑芝麻梗代表五穀豐收，綠竹有避邪作用，斗笠以前是在保護油燈不被風雨吹雨淋，講究點還會綁上豬肉或銅錢，讓好兄弟有東西吃及零用錢花用，信眾在普度燈下繫竹筒當香爐，早晚焚香；普度燈在農曆七月一日點燈、八月一日移除，期間避免在戶外曬衣服，內衣褲更是禁忌。

迷你版燈篙 以人口數決定高度

吳純裕說，普度燈算是迷你版的燈篙，同樣具招請好兄弟的效果，廟宇燈篙高約十公尺，可吸引眾多好兄弟，村落的普度燈則依人口多寡決定高度，東石村、猿樹村約一人高，型厝村略低，人數僅百來人的小聚落更低，因為好兄弟來太多，小村落無力供養。