〈中部〉U12亞洲少棒奪冠 雲林雙胞小將建功

2018-08-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕狂賀！雲林雙胞胎小將胡振義及胡振利在U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰，以連續安打帶領台灣隊逆轉勝奪冠，昨天地方各界到雙胞胎兄弟母校褒忠國小貼紅榜，校長顏曉湘、總教練李新國代表感謝大家。

兄弟倆連續安打 逆轉勝韓國隊

今年雲林少棒代表隊有雙胞胎兄弟胡振義、胡振利、林嘉文入選國手，胡振義、胡振利兄弟更在冠軍賽以連續安打讓原本落後的台灣隊把冠軍盃留在台灣，贏得隊史第七冠，胡振利還獲選最佳游擊手，被評為最有價值MVP球員，讓人刮目相看。

U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰，台灣隊前天晚間迎戰韓國隊，終場以三比二獲勝，其中胡振義、胡振利打下追平分和超前分氣走韓國隊，是台灣隊致勝關鍵。

地方人士赴褒忠國小貼紅榜致賀

雙胞胎兄弟畢業於褒忠國小，將就讀馬光國中，雲林縣長李進勇第一時間張貼紅榜祝賀；縣長參選人張麗善昨也偕同褒忠鄉長張政國、褒忠鄉長參選人黃麗花及地方代表到褒忠國小貼紅榜。

顏曉湘說，家住麥寮的胡振義和胡振利從小熱愛棒球，三年級時轉學到褒忠國小參加棒球隊，一路苦練，為台灣打下亞洲盃冠軍，創下褒忠國小光榮史頁，並轉述兩兄弟偶像為陳偉殷及林子偉，以進美國大聯盟為目標。

李新國表示，雙胞胎兄弟平時練球就很有默契，冠軍賽時平日表現很好的胡振利打得綁手綁腳，後來看到哥哥表現好，恢復水準為奪勝立大功，令人欣慰。