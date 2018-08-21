〈中部〉豐原大道14戶淹水 廠商允賠償

2018-08-21

市府發慰問金 協助清理家園

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕豐原區豐原大道八段十九日傍晚水淹及膝，造成十四戶受災，水利局長周廷彰昨表示，除已派員連夜協助民眾清理家園，他也逐戶拜訪、每戶發放六千元慰問金，廠商也承諾賠償，並將追究公務員疏失；水利局總工程司連昭榮昨再度協同廠商一一拜訪受災戶，受災戶則建議排洪閘門操作監控應採自動化，以免再發生淹水事故。

廠商未及時開閘門 導致淹水

台中市十九日傍晚強降雨，花博豐原園區因廠商未及時開啟軟埤仔溪下游閘門，造成溢堤水淹豐原大道八段，導致成功路五九七巷及六三五巷共十四戶受災，市府當晚即到場發放慰問金，並協助災民清理家園，廠商也允諾會賠償住戶損失。

公務員疏失 移送人評會究責

周廷彰昨強調，全案因廠商疏失導致淹水，若民眾有任何財物損失，市府會協助民眾向廠商索賠，至於公務員疏失問題，將移送人評會調查究責，並將檢討整體應變機制，避免類似情形發生。

市府昨並委託廠商清理豐原大道側溝淤泥，以免阻塞積水。水利局副局長馬名謙表示，軟埤仔溪平常主要呈枯水狀態，市府配合花博打造滯洪池，以兼具蓄洪及景觀作用，水量小時，水會從溢流井流出，水量大時則須開啟閘門洩洪，由於廠商開啟閘門時間較晚造成淹水，但花博豐原園區硬體設施並未損壞，只要補植一些草花、矮灌木及清除雜木即可，並不影響花博九月試營運。

軟埤仔溪閘門 擬採遠端監控

連昭榮昨會同廠商，再次挨家挨戶拜訪受災戶，連姓婦人表示，住在當地卅多年，第一次遭遇淹水，當時真的很害怕，並感謝水利局，表示「你們辛苦了」；何姓受災戶則說，「希望不要再淹就好了」，建議閘門操作監控應自動化，以避免再次淹水。

水利局表示，將考量以遠端遙控方式監控、適時開關閘門，並將協調農田水利會，當農田水利會關閉上游取水口閘門時能知會水利局，下游即來得及因應並開啟閘門。