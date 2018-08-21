〈中部〉平等街拓寬 草屯公所自己籌錢

2018-08-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮富林路、平等街、和平街是市區三瓶頸道路，前年就獲營建署列入生活圈計畫進行改善，富林路闢建工程還在卡關，平等街打通工程則因地主全數同意，工程順利在上週動工，預定三個月完工，屆時周邊住戶不用繞遠路，也可紓解中山街市場塞車情況。

打通草屯鎮富林路、平等街、和平街瓶頸工程，獲營建署列入生活圈計畫，中央補助一半經費，南投縣府和草屯公所各出四分之一的配合款，惟該計畫一波三折，縣府因財政困難，僅同意出富林路闢建工程的配合款，其餘希望未來再做。

工程經費較少 決先動工

草屯鎮公所考量平等街（都市計畫三十四號道路）打通工程經費較少，約需三千五百萬元，以公所賸餘款有五億多元的情況下，決定地方政府的配合款全數自己出，土地徵收補償也獲全數地主同意，工程已在上週動工。

草屯鎮長洪國浩表示，平等街原來狹窄只能通行機車，全長五十公尺，將拓寬為八到十公尺寬的道路，且打通到中山街，周邊居民到中山街不用再繞遠路，且可通行汽車，打通後該街的地價預估也會跟著上漲。

富林路工程須重估地價

相對平等街打通工程的順利，富林路（都市計畫廿八號道路）進度則是「倒退走」，今年得重新委請估價師進行土地估價，再進行協議價購，公所希望價格能與去年相同或略提高，否則很對不起去年同意協議價購的地主。

洪國浩說，富林路闢建工程有七成地主同意，三成不同意的部分，原要請縣府轉內政部地政司予以同意強制徵收，但被縣府退件三次，過了年度必須重新評估地價，希望今年讓地方期盼了很久的道路拓寬工程能順利完成徵收作業，交給營建署設計施工。