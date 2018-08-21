〈中部〉彰化逾3成工業鍋爐 改用乾淨能源

2018-08-21

中央兩年2億元 補助更新設備

〔記者張聰秋／彰化報導〕為淨化空氣品質，工業鍋爐排放廢氣列為重點輔導，彰化縣全縣納管近一千座工業鍋爐，為了讓業者逐步把工業鍋爐改用潔淨能源，縣府配合經濟部「空氣污染防制行動方案」，獲得兩年二億元經費，現金補助業者更改設備改用低污染性氣體燃料。不過，縣內已有大公司，早已不計成本廠區全面改用電熱式鍋爐生產，展現和政府一起救空氣的善意。

二○一六年彰化縣率全國風氣之先，第一個公告實施加嚴鍋爐排放標準，制訂「彰化縣鍋爐製程空氣污染物排放標準」，公告至今，全縣共八百六十九座工業鍋爐，包括五百五十二座在工業區內、三百一十七座在工業區外，到今年為止，已有二百九十八座改造或更換鍋爐設備，比例占卅四％。

業者捨棄污染性高的重油或生煤當燃料，改用乾淨的燃料如天然氣、液化石油氣、柴油等，甚至電熱式鍋爐，直接降低對空氣的危害；另外，部分業者將廿一座工業鍋爐加裝廿九套空氣污染防制設備，透過更完善的環保設備，減少廢氣污染源。

環保局空氣品質科長尤鴻昌表示，新管理辦法上路後，環保局定期派員稽查，今年至今尚未有業者因此被開罰，業者沒被受罰，主要原因大都是改用乾淨燃料及加裝防制環保設備。

尤鴻昌說，以往成本考量，業者大都用生煤作為鍋爐燃料，生煤排放廢氣污染太嚴重，很難符合加嚴後的「彰化縣鍋爐製程空氣污染物排放標準」，業者因應法規標準，改用中油供應市場需求，針對彰化縣、台中市鍋爐業者，推出含硫份僅○．三五％（一般約○．五％）的低油燃料，排放廢氣大都可通過新管理辦法的規定。

鼓勵業者選用天然氣減空污

尤鴻昌表示，天然氣是燒鍋爐最乾淨的燃料，且燃燒熱值效益相對最高，對空氣污染的危害低，改善原理類似民眾汰舊換新電冰箱，把傳統高耗電能改為低耗電省電環保的變頻馬達，發揮省電效應和冷藏冷凍效應會很有感。

為輔導縣內工業鍋爐改用潔淨能源，減少煤、重油使用量，縣府建設處推動一座換一座的方式，鼓勵業者改造或汰換工業鍋爐設備，處長劉玉平說，每座工業鍋爐補助金額為設備改善費用四九％，五十萬元為上限，輸氣管線鋪設費用四九％，上限二十萬元。中央今年給縣府六千萬元經費，明年一．四億元經費。