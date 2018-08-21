〈中部〉拚觀光未成 布袋第三漁港休憩區荒廢

2018-08-21

加油站與製冰廠 繼續爭取中

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣布袋第三漁港休憩區的遮陽設施毀損嚴重，加上環境雜草叢生，有礙觀瞻，縣府農業處評估後傾向拆除，凸顯當初設計有欠周延，至於漁民關切的加油站與製冰廠，則繼續爭取中。

布袋第三漁港是在九十年間斥資四億餘元興建，除要解決第一、第二漁港泊位不足窘境，也導入觀光漁港元素，入口處設有遊客休憩區，但遮陽設施因材質為鑄鐵烤漆，經海風長年吹拂，已生鏽損壞，甚至掉落，遊客譏稱「鬼才會進去休憩」。

縣府︰毀損休憩設施 擬拆除不修

農業處漁業科長張建成說，第三漁港完成不久，台灣近海漁業急速萎縮，嘉義沿海轉型以養殖牡蠣為主，目前全縣一千四百餘艘船筏，大多是牡蠣作業用船，捕魚僅百來艘，第三漁港使用也以牡蠣船居多，除非是開闢與澎湖龍門漁港直航，否則觀光元素幾已不存在，毀損的休憩設施不再修復，將予拆除。

縣議員蔡瑋傑說，不少漁民仍將船筏停泊在贊寮溝，就是不願意進駐第三漁港，除因第三漁港沒有加油站和製冰廠，讓漁民感到不便，還有習慣與安全性等考量，無法勉強漁民使用。

張建成說，漁船用油對業者無利可圖，民營業者不可能來設點，連台灣中油公司，經立委陳明文協商，仍不了了之；第三漁港曾因閒置被列為蚊子港，經縣府與區漁會努力，目前使用率已高，至於被詬病的蚵棚盤據，也從三百多棚降至一百多棚，若在港區外找到合適場域就會協調全數撤離。