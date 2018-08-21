〈中部〉六輕焚化爐擴建環評過關 將代燒雲林垃圾

2018-08-21

〔記者蕭玗欣、林國賢、鄭旭凱／綜合報導〕雲林縣因林內焚化爐未啟用，垃圾多運到其他縣市處理，各轉運站垃圾更是堆積如山，屢屢引起居民抗議。台塑六輕焚化爐更新擴建計畫昨在環保署環評專案小組審查過關，後續若再通過環評大會，未來將可協助雲林縣代燒三成的家戶垃圾。

允諾每月代處理至少三千噸

雲林縣每天垃圾量約三五○噸，多數委由外縣市焚化爐處理，所費不貲，長途載運垃圾更製造大量的二氧化碳，一點都不環保；尤其大量垃圾暫時堆置在臨時的垃圾轉運站，更造成環境嚴重污染，引爆爭議。

六輕焚化爐原環評規模為每日四百噸，目前運作情況為一五○噸／日的焚化爐二座，另有廚餘堆肥場每日卅噸運作量與掩埋場。根據開發單位提出的報告，六輕提出汰舊換新焚化爐，將改為兩座兩百噸／日的焚化爐 ，規模維持在環評的每日四百噸，並承諾一個月至少幫雲林處理約三千噸垃圾。

環團憂後患 麥寮憂交通影響環境

雲林縣垃圾大戰爭議引爆多年，一直無法有效解決，環保署及雲林縣政府對六輕代燒雲林縣家戶垃圾都持樂觀態度。不過，雲林淺海養殖協會吳日輝在會中質疑這是禍國殃民的政策；耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源則表示，請六輕代燒垃圾是「請鬼拿藥單」；麥寮鄉公所也擔憂，六輕協助代燒垃圾後，各鄉鎮垃圾車在交通運輸上可能對麥寮環境造成影響。

環評委員審查後建議此案修正後通過，但開發單位應洽雲林縣環保局取得雲林縣家戶垃圾清運車行路線及垃圾轉運情形，檢核估算車次合理性，並按變更後焚化爐廢氣排放量，模擬推估空氣品質可能影響等。

雲林縣環保局廢棄物管理科科長張誌誠則表示，六輕焚化爐營運已近廿年，設備更新可提高效能，垃圾自主管理、減少運輸過程衍生其他污染，環保局樂見其成，而環保局仍全力推動ＭＴ去化垃圾，儘早建置自主垃圾去化。

台塑︰有反對代燒外鄉鎮垃圾聲浪

台塑高層則表示，台塑集團在雲林落地生根，一直是雲林縣民的好鄰居，在能力範圍內都會盡力協助解決地方的困境，但麥寮當地也出現許多反對六輕代燒台西、麥寮以外鄉鎮垃圾的聲浪，有待縣府化解。