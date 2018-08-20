〈南部〉歸仁釋迦搶市 巨無霸級3斤重比臉大

2018-08-20

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁釋迦的栽種面積雖然不到八十公頃，但產業規模小而美，遠近馳名，目前採收、上市，份量愈足，賣相就愈好，而巨無霸級的，甚至一粒可達三台斤重，比女生的臉還要大，引人矚目。

產業小而美 頂級每斤上百元行情

今年度歸仁釋迦節產業文化活動昨天登場，主持開幕的代理市長李孟諺表示，相較於台東，當地栽培規模小了很多，但產地面積卻已是西部之最，以「大目仔」品種為主，甜而不膩，價格也穩定，對農民收益很有幫助。

活動在歸仁文化中心廣場舉行，除了釋迦展售會，還安排才藝表演助興，更策劃大胃王比賽、公益競標等節目，炒熱氣氛，吸引民眾採買。

受到農村人口老化的影響，加上之前霸王級寒流的衝擊，歸仁釋迦的栽種面積，六年來已減少逾五十公頃，產業發展隱憂浮現，讓市府的推廣、行銷更顯重要。

種釋迦逾卅年的崙頂里長徐進德指出，當地栽種面積最高曾達一百卅公頃，由於大目仔必須人工授粉、套袋，耗費體力，高齡化不利產業傳承，而兩年前的霸王級寒流，也對果樹戕害甚深，枯死了很多。

徐進德提到，大目仔品種每粒至少有一斤又三兩，至於巨無霸釋迦，更是兩倍重以上，很有看頭，但因收成數量不多，相當搶手。對於釋迦而言，愈大粒就有機會賣得更高價，目前中等品每台斤可到八十塊錢，頂級的則有上百元行情。