〈南部〉林園防火檢測 2醫院電線異常發熱

2018-08-20

〔記者洪定宏、黃旭磊／高雄報導〕衛福部台北醫院護理之家日前發生火警，造成十三人死亡；為防悲劇重演，高雄市消防局林園分隊針對轄區醫院及長照機構利用紅外線熱像儀檢查，發現醫院部分電線老舊、溫度偏高，長照機構主要是消防編組問題，均已要求儘速改善。

消防局：下月找長照機構業者講習

消防局火災預防科長高文宗表示，長照機構安檢為中央專案督導業務，九月下旬會先找業者講習，各分隊再依序排時程實施，林園分隊應是機動督導抽查，強化轄區機構安全。

消防單位指出，依消防法規定醫院等場所每年須二度申報安檢，違者舉發處管理權人一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

林園分隊強調，利用紅外線熱像儀檢測兩家醫院高耗電設備、配電總盤，發現某幾組電線老舊異常發熱，溫度曲線有明顯高於周邊環境，易有超過負載疑慮。

其他問題包括人力有限，並與輪班衝突，導致消防編組演練無法落實；防煙區劃不完全，部分天花板與牆壁仍有縫隙，容易順勢蔓延。

林園分隊指出，轄區有兩家醫院與三家長照機構共五家，於台北醫院火警後陸續抽檢，已完成四家，只剩一所護理之家待檢。

林園分隊強調，醫院與長照機構收容人員多是高齡、行動不便，其中醫院問題較多，因為醫療使用電器耗電量大，防火區劃多被維生管線貫穿，走廊及通道多擺放醫療器材而阻礙疏散路線，如果不貫徹落實防火管理，後果不堪設想。

針對缺失開行政指導單 要求改善

林園分隊已針對相關缺失，開出行政指導單，除要求改善外，也建議醫院在加護病房及呼吸照護病房，增設二氧化碳滅火器；管控患者家屬自行攜帶氣墊床、電熱毯等耗電用品；妥善管制儲物室、倉庫、檔案室等處所；落實消防編組演練。