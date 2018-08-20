〈南部〉外國旅遊業者高雄踩線 合作拓商機

2018-08-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕為開拓旅遊市場，高市觀光局八月間接連邀請關島、緬甸、香港、韓國等旅遊業者與媒體來踩線，各國訪客對高雄印象深刻，也都有不同的合作模式期待，為高雄觀光增加更多機會。

關島想爭取高雄為歐美客轉機重點

每場踩線均親自參與的觀光局長曾姿雯彙整各國意見，關島想爭取高雄作為歐美旅客的轉機重點；緬甸同樣希望高雄與仰光能有直飛班機；香港對農村生態有高度興趣；韓國則對棧貳庫與高雄的咖啡很有好感。

韓國影劇導演有機會來高雄取景

曾姿雯透露，韓國媒體團裡有影劇導演看好高雄的場域，認為有機會來高雄取景，屆時會請觀光局幫忙。

香港訪客對農村生態有高度興趣

觀光局說明，八月間陸續與關島觀光局台灣區辦事處、華航緬甸分公司、交通部觀光局香港辦事處與首爾辦事處合作，分別邀請關島觀光局、緬甸旅行業者、香港旅行業者及韓國媒體來高雄交流及踩線，訪客們大多是首次來高雄。

由曾姿雯領軍，引領各國訪客曾到訪旗山老街、美濃小鎮、茂林原住民文化體驗、田寮月世界等山城人文景致，加上崗山之眼、六龜寶來花賞溫泉公園、棧貳庫、哈瑪星，及亞洲新灣區等多處新興景點。

此外，觀光局也特地介紹高雄多元運具，包括電動渡輪、高雄輕軌、雙層巴士、貢多拉船等。

觀光局指出，外國旅遊業者及媒體除對高雄市容、景點留下深刻印象，對高雄美食與文史也有濃厚興趣，認為可評估規劃多元遊程，向家鄉推廣高雄旅遊。

曾姿雯則向各國業者說明，觀光局高雄旅遊網有七種語文版本，內容豐富且容易下載，觀光局樂意擔任國外業者與高雄業者、旅宿業的橋梁，讓更多國家、城市與高雄互通有無，共同創造觀光商機。