〈南部〉別再問了 潮州火車站告示惹議

2018-08-20

指運轉人員非服務台 公告已撤下

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵屏東潮州火車站十七日在北上月台貼出「運轉人員非服務台」、「別再問了」二張告示文，引起民眾熱議，有民眾批評台鐵服務老大心態，也有民眾為運轉人員平反，潮州站當天即撤下公告，台鐵昨天也提出人力服務數據力挺員工，允諾逐步補足基層人力。

潮州站北上月台日前貼出的公告，要求旅客詢問運轉人員前先做功課再問，「鈴響表示列車要開，沒時間回答」、「北上列車高雄屏東一定有停，別再問了」等，引起網友議論，有網友批「台灣最沒溫度的風景」，也有網友理解運轉人員分身乏術，呼籲乘客自己先做功課或是向服務詢問，別等到上了月台才找運轉人員。

站長︰月台旅客安全為首要任務

貼公告的潮州站邱姓副站長事後在網路回文「我是貼的人」，並貼出與旅客互動的影片澄清，他表示，貼公告是希望旅客先看顯示器，他仍樂於回答並協助解決旅客問題。

將加強廣播 增設立牌指引旅客

潮州車站站長郭坤岳說，潮州站近年旅客人數穩定成長，現在每天上、下車加總約達八千人次，由於潮州站除了一般北上、南下列車，還會有轉乘列車，運轉人員以月台上旅客安全為首要任務，必須顧及月台上所有角落，因此旅客臨時發問時確實會有分身乏術的感覺，即日起將加強廣播，並在月台增設立牌指引，協助旅客辨別。

台鐵表示，十年前台鐵有兩萬四千人服務四十六萬旅客，目前台鐵一萬三千人服務六十四萬旅客，人力嚴重不足，間接影響服務品質，可以體恤第一線人員的辛苦。

台鐵也表示，台鐵車種多、路線較為複雜，有許多資訊可以透過手機、站台顯示器等，方便乘客查詢，行政院今年初同意台鐵增加兩千八百餘人，將分三年補足，第一批進用人員預計九月初就能進駐各站服務，紓解吃緊的人力。