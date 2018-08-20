〈台北都會〉姚文智︰上任1年內 改造仁愛圓環

2018-08-20

整併槽化島、人行道 將可散步喝咖啡

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨下午與立委吳思瑤及黨籍台北市議員現勘仁愛圓環，宣布若當選市長，一年內要將仁愛圓環周邊四個孤立的綠帶槽化島，與四方的人行道縫合，讓民眾無距離踏上草皮、散步喝咖啡，並將恢復塵封二十二年的東區生活節，也可名為東區Street Life生活節，讓東區再次繁華。

姚文智表示，東區在台北引領風騷多年，如今遇上發展瓶頸，店鋪空置率今年達八％，因前市長郝龍斌至市長柯文哲對東區沒有感情與規劃。姚也與北市議員阮昭雄、周柏雅、李慶鋒、王閔生、簡舒培等人現勘仁愛圓環，及難以就近散步的敦化南路綠帶，只見綠帶上公共藝術座椅使用率低；姚直說，台北市政府申辦的世界設計之都也淪為口號。

姚文智稍後召開記者會，宣布若當選市長，一年內要將槽化島與人行道整併，也讓仁愛圓環的慢車做簡易分流，透過小設計大改變，解決行人與綠地阻隔的問題；他也質疑，過去民間景觀業者已向郝龍斌、柯文哲提案，但兩人把提案丟到垃圾桶裡。中華民國景觀學會副理事長許晉誌則背書，指圓環改造後，道路空間服務水準不僅不會下降，反而衝突點會減少。

恢復東區生活節 讓東區再次繁華

姚文智也開支票，未來將舉辦東區Street Life生活節，也可稱為東區街道生活節，北市府一九九六年曾經辦過，但塵封二十二年，他認為恢復舉辦可讓東區再次繁華，引領時尚風騷。對於柯要組黨，姚文智說，組黨是柯文哲的權利、自由，柯要到處去助選，他覺得市民都會尊重，不過還是專心市政吧！