〈台北都會〉〈位處遺址〉北美館擴建 文資未審先編預算

2018-08-20

明年規劃設計費將無法執行

〔記者鍾泓良／台北報導〕坐落於花博美術園區的台北市立美術館因為展間空間不足，北市府今年宣布要花五十三億元擴建北美館，打造台北當代藝術園區。然而文化部十五日向北市府來函，指該處位於圓山考古遺址，應依「文資法」送文化部文化資產審議委員會審議，也讓文化局明年編列的兩千九百萬元的統包規劃設計費面臨無法執行窘境。而值得一提的是，台北市長柯文哲前天才剛宣布要在花博公園設置的「黃信介紀念廣場」也受影響，文化局建議相關單位應將設計、規劃提至文化部審議再執行。

文化部：位於圓山遺址須審查

民進黨台北市議員許淑華說，市長柯文哲到黨團報告重大預算時，她就有問及此事，但文化局長鍾永豐及柯文哲都辯稱擴建位置不在圓山遺址上，所以無須向文化部提出審議，而今文化局若無法通過文資審查，將主張保留預算科目，刪除預算至一元。

市長、文化局長卻稱不在遺址上

文化部八月十五日發函給文化局，指該區位於國定圓山考古遺址範圍內，要求依「國定圓山考古遺址監管保護計畫」管制規範內容及「文資法」第五十八條第二項規定，送文化部文資會審議通過後才可執行；而未在遺址範圍內卻鄰近的設施，同樣要先調查工程地區有無考古遺址，而當施工發見疑似考古遺址時，應即停止工程。

文化局官員指，國家遺址屬於文化部管轄，美術館園區、黃信介紀念廣場都應該向文化部報備，但市府各單位卻跳過這個程序，目前已建議局內科室、公園處及民政局將設計規劃提至文化部，經同意後再施作。

議員：若未通過 預算刪至1元

不具名市府官員指出，花博公園當初覆土數十公分，原訂在花博結束後挖除；豈料市府八年都沒動作，如今台北市政府要在花博、美術館大興土木，文化部勢必會要求市府履行移除花博公園覆土的承諾。但上週晨會時，府內高層卻仍信誓旦旦地說，已經跟文化部談好了，絕對沒問題。

熟悉圓山遺址的成功大學考古學研究所教授劉益昌說，圓山遺址實際範圍比指定範圍大，文化局有責任提醒各局處遵守法律，「柯市長也要守法。」他更無奈地說，之前已再三告誡市府，但工務局七月仍因進行圓山自然景觀公園景觀工程施工時，任由工人亂挖破壞圓山遺址文化層，盼能夠以此為戒。

黃信介紀念廣場也未審先宣布

台北市政府今年三月宣布擴建北美館計畫，打造台北當代藝術園區，北市府原有意將原民風味館拆除，移至西北側的圓山舊兒童育樂中心，但該區同為圓山遺址，市府卻「未審先發包」，遭文化部制止；而工務局七月拆除涼亭時，又因挖掘到地下遺址導致大量陶片被破壞，遭文化部勒令停工，也導致原民風味館替代方案受阻，原住民議員也揚言，若沒有配套，絕對不同意北美館擴建。