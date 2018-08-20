〈台北都會〉蘇貞昌提辯論 侯友宜要求先表態

2018-08-20

〔記者何玉華、陳心瑜、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜十七日發表「都更三箭」政策，被民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑「打臉市政府」，侯友宜前天（十八日）表示，老縣長對都更有任何意見，「大家可以一起討論」，媒體後來詢問蘇貞昌的意見，蘇「順勢」要求侯接受五場辯論會，雙方昨天為此大打口水戰。

這項辯論風波，源於侯友宜在十七日發表「都更三箭」政策，當天蘇貞昌陣營評論說，侯友宜等於認同都更進度緩慢、做得不好，調侃「打臉市政府」；侯友宜十八日回應說：「老縣長如果有任何建議或想法也可以提出來，大家共同討論。」媒體後來訪問蘇貞昌的看法，蘇表示，辯論是讓選民了解候選人、了解政策的機會跟權利，希望從九月起有五場辯論會，讓真理越辯越明。

對於蘇貞昌下辯論戰帖，侯友宜昨天表示，他的政策已經說得清清楚楚，反對深澳燃煤電廠、積極推動軌道建設及都市更新，老縣長應該先把這三部分的態度說清楚，否則連市民最期待的都講不清楚了，要怎麼辯論呢？

侯友宜並說，大家都知道老縣長的口才在政壇上是第一名，但辯論不是像菜市場喊價，有一定的形式、規矩，「老縣長不用急，急不一定好看」。

對此，蘇貞昌昨天也回應說，辯論不是比口才，辯論是選民的權利，更是候選人的義務，他「酸」侯友宜聽到辯論就躲起來，已經躲第二天了，「大家來算算看，他這一次能躲幾天。」

蘇貞昌的發言人黃韋鈞表示，侯友宜七月初受訪說，在公開、公平的機制下，「絕不畏戰也不懼戰」，民主選舉只有「辯論」沒有「討論」，唯有辯論才是負責任的接受選民檢驗，希望侯友宜兌現辯論的承諾，願不願意辯論就是一句話，不要再閃躲，也不要再說一些言不及義的話。

對此，侯友宜的發言人賴冠群反擊說，蘇老縣長一直閃躲深澳燃煤電廠議題，市民也非常質疑蘇老縣長「百倍速都更」如何做到？老縣長要針對三個問題先具體表態，第一，如何「百倍速都更」？第二，是否支持侯友宜提出的軌道建設？第三，深澳燃煤電廠究竟支持還是反對？勿拿辯論當藉口而一再逃避。