〈台北都會〉國一五股交流道增高架匝道 預計後年動工

2018-08-20

北入、北出連接台65線

〔記者何玉華／新北報導〕國道一號五股交流道塞車嚴重，增設匝道案已討論多時，新北市政府交通局規劃新增高架匝道並連結台六十五線快速道路，終於獲得交通部高速公路局有條件通過；高公局允諾綜合規劃設計與環差分析同步進行，可望將作業時程從兩年縮短到一年半，預計在二○二○年動工。

高公局有條件審議通過

市府交通局綜合規劃科科長林昭賢表示，「五股交流道增設北入、北出匝道工程改善計畫」的可行性研究已獲得高公局有條件審議通過，內容包括市府協助取得用地，無償提供高公局施工；北入匝道的交織距離從二七五公尺拉長到三五○公尺，北出匝道連續出口距離從七十五公尺拉長為九十公尺，舒緩車流。

此外，在平面道路也有配合改善工程，新五路左轉北入匝道及中港西、南路禁止左轉，增設迴轉道設計，目前正在修正報告書，預計九月提送高公局審議，等審議通過後，高公局會接續辦理規劃設計作業，預估從規劃設計、環差分析、都計變更及施工的期程大約七年，後續配合各階段的工作進度，相關機關會適時縮短期程。

在增設匝道的土地，目前使用分區是農業區，地面多為鐵皮屋工廠，將透過都市計畫變更為道路用地並辦理徵收；交通局估算，徵收面積約六千五百平方公尺，總經費約四．六億元（含拆遷補償費），因為匝道將延長，取得土地的費用還會再增加。

先拓寬平面道路再施工

地方民眾反映，五股交流道周邊的交通現況已非常壅塞，擔心未來施工恐讓當地交通雪上加霜；林昭賢表示，施工期間會先拓寬平面道路，維持現有的車道數，儘量把交通衝擊降到最低。