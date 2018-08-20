〈北部〉《花蓮》黃金蜆節登場 千人「摸蜆仔兼洗褲」

2018-08-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉擁有水質極佳的湧泉流水，適合養殖台灣蜆及淡水魚等水產，以「摸蜆體驗」聞名全台的立川漁場，昨集結百名蜆農舉辦全台唯一「黃金蜆節」，慶祝黃金蜆命名卅週年，現場吸引千名遊客下池體驗「摸蜆仔兼洗褲」樂趣。

免費摸蜆 民眾滿載而歸

外殼閃爍黃金光澤的花蓮黃金蜆，今年命名滿卅週年，蜆農擴大慶祝，免費開放養著逾百斤黃金蜆的蜆池，邀民眾摸蜆拿大獎，並提供豐田玉雕琢的黃金蜆及九九九純黃金紀念金幣，活動因僅一日，讓遊客趨之若鶩挽起褲腳入池搶好康，摸得不亦樂乎，人手滿滿都是一袋黃金蜆。

活動收入 全數捐做公益

立川漁場總經理蔡志強說，活動現場所販售的蜆錠等相關產品收入，將全數捐給「中華保肝推廣協會」，提供弱勢、低收入戶、肝炎及重症病患者四個月的黃金蜆錠作為保健食用，響應公益，近年因整合花東百名蜆農及上下游產業，投入黃金蜆等相關生物科技研發，已朝在地農產六級化、教育化發展，藉此行銷壽豐觀光產業。

在一九七一年由花蓮養殖戶蔡有進創辦的立川漁場，以養殖黃金蜆聞名國際，一九九四年與水試所合作後，研發黃金蜆錠，並陸續推出蜆精、蜆殼鈣等保健食品，不僅取得國家及世界認證外，更榮獲國家十大神農獎、十大傑出漁民獎等殊榮。

遊客劉曉嵐說，摸蜆仔適合親子共遊，炎炎夏日泡在池水中相當舒服，讓小孩玩的不亦樂乎，就連大人也能消暑解熱，還可從遊戲中了解乾淨水源對水產養殖的重要性，學習保護自然生態。