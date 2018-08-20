〈北部〉《宜蘭》遊客數回升 童玩節明年拚升級

2018-08-20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二０一八宜蘭國際童玩藝術節昨天閉幕，入園人數突破四十萬人次，超越去年三十四萬人次，明年是童玩節第二十屆，文化局希望升級進化為二．０版，再掀起另一波熱潮。

本屆童玩節最終日，許多遊客把握最後一天入園，園區熱鬧滾滾；縣府表示，童玩節每年活動內容推陳出新，已建立口碑，成為宜蘭夏季旗艦活動，更是大小朋友重要的「暑假作業」。

圓滿落幕 相約明年再見

昨晚的閉幕式，各國團隊帶來「樂遊童玩．水蘭陽」聯演，再用各自語言和大家道別，宜蘭縣代理縣長陳金德帶領大家持火把遊園，現場瀰漫著淡淡離別傷感，最後在冬山河親水公園紅磚廣場，施放寫滿祝福文字的夜光氣球，相約明年再見。

超越去年 突破40萬人次

陳金德說，近幾年來，童玩節遊客數有下滑趨勢，今年有四十萬八千多人，出現止跌情形，他認為是個轉折點，顯示活動又受到大家喜愛，開辦十九屆以來的歷屆遊客總數達到九百七十萬人，希望明年入園人數超過今年，讓總遊客數突破一千萬人次，他提議，參加過童玩節外國團隊，可成立「兒童聯合國」，總部就設在冬山河親水公園。

文化局統計，今年活動與去年相較，單日平均入園遊客增加約二十％，在園區停留時間拉長，更帶動周邊民宿業者一倍業績成長，強化互動體驗，是遊客止跌回升的關鍵。

全新玩法 打造文化旅遊

童玩節明年邁入第二十屆，文化局提出「童玩節二．０」升級進化構想，以全新風貌重新出發，局長李志勇說，二．０版除了持續深化「兒童夢土」的活動初衷，也要與地方展館、全縣十二鄉鎮市結合，經由文化旅遊概念，串聯在地特色，提供全新玩法，相關細節尚待討論，請各界拭目以待。