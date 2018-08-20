〈北部〉建商違建還魂 縣府︰依法辦理

2018-08-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市自強路邊的新建案「自強一號」，於建物後方窄巷私闢汽機車出入大門，五月遭苗栗縣政府認定屬違建拆除，但近期又將後門「重建」，巷內居民不滿影響交通，痛批建商目無法紀，但建商喊冤稱已向苗縣府補申請雜項執照，但苗縣府表示，該案違建屬實，但因重建形式不同故須向內政部請示，後續仍會依法辦理。

該建案的汽機車出入口原設計於自強路邊，建商變更至建物後方的巷內，附近居民認為巷道僅約五米寬，未來若大樓百餘戶住戶皆從窄巷進出，將嚴重影響交通；苗縣府工商發展處表示，最重可移送法辦。