〈北部〉《苗栗縣議員選情初探系列報導／第七、第八選區》平地原民3搶1 山地原民2搶1

2018-08-20

記者鄭名翔、蔡政珉／專題報導

苗栗縣縣議員第七選區平地原住民，現任議員潘秋榮尋求連任，但面對泰雅族前縣議員楊文昌、立法委員陳瑩助理謝建宇等人夾擊，挑戰不小；第八選區山地原住民，依目前局勢將由獲得國民黨提名的現任議員黃月娥對決前泰安鄉民代表會主席楊政孝，形成「二搶一」局面。

賽夏族的潘秋榮獲國民黨提名，擁有政治大學民族學研究所碩士學歷，已連任兩屆，他長期關注原民文化、經濟弱勢，也有原民事務行政經驗。

但早年約定俗成的默契，賽夏族連任兩屆後將禮讓泰雅族，以此類推應輪到泰雅族的楊文昌出戰，楊擔任過縣議員，基層實力雄厚。但潘秋榮認為，此為過去利益交換的陋習，強調山地原住民議員已是泰雅族，勢必要為賽夏族人保留一席發聲。

立委陳瑩助理謝建宇，為泰雅族年輕一輩後起之秀，關注原民產業困境，勤走基層，此次新面孔出擊，也對前輩構成不小威脅。

另還有賽夏族耆老朱仁貴之子朱仲一，頂著國立大學法律系高材生光環，過去成立法律社團扶助族人，此次欲投入選戰，建設原鄉。

黃月娥是護士出身，親和力強，已擔任四屆縣議員。她長期為原住民社福、教育和文化弱勢發聲，並四處奔波，問政犀利，受到不少選民肯定。

楊政孝上屆擔任泰安鄉代會主席，本屆轉戰鄉長落敗，但他勤跑基層，做事具有魄力，吸引支持者勸進，挑戰縣議員第八選區山地原住民席次。