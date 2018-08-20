〈北部〉《新竹縣議員、鄉鎮市長選情初探系列報導／橫山鄉》選鄉長選議員 呈現兩強對決

2018-08-20

記者蔡孟尚／專題報導

新竹縣議員選舉第六選區範圍為橫山鄉和尖石鄉，下屆應選一席，現任議員張志弘轉換跑道參選鄉長，遭遇無黨籍政治素人彭裕文的挑戰，而他所留下的這席議員席次，則有國民黨提名的張良印和無黨籍的詹廷有參選爭取，議員、鄉長選舉都呈現一對一的捉對廝殺局面。

目前擔任橫山義交中隊中隊長的張良印曾任鄉民代表，參與多個地方性社團，耕耘基層紮實，這次獲得國民黨提名參選議員，他喊出：「年輕，活力，實踐力」口號，希望凸顯他服務家鄉的優勢，他也向選民喊出「發現地方需求」、「為鄉親爭取福利」、「促進各項發展」等政見作為他當選後為民服務的目標。

目前擔任鄉民代表的詹廷有，喊出：「中間力量，無色覺醒，橫山“有”改變，串聯美尖石」口號，他近期帶著助選團隊勤跑基層，陸續提出「改善內灣風景區停車塞車問題」、「河畔風光延伸」、「整合觀光亮點」、「打造落羽松秘境觀光」等政見。

連任五屆縣議員且曾擔任過副議長的張志弘，是藍營資深戰將，這次換跑道參選鄉長，登記爭取國民黨提名時，就有不少重量級政壇人士和社團領袖到場助陣，展現深厚人脈實力。

經商的彭裕文沒有擔任過民選公職的經歷，但他認為「清白參政，誠信待人」是他人格特質上的優勢，並喊出：「共同創造團結、和諧、繁榮、進步的橫山鄉」作為參選口號，近期已開始勤跑基層爭取鄉親認同。