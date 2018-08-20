〈北部〉民進黨栽培新世代 賴清德挺鄭朝方

2018-08-20

〔記者黃美珠／竹縣報導〕行政院院長賴清德昨天在新竹縣趴趴走，一早先去視察被納入前瞻基礎建設的竹北新月沙灣水岸景觀改造工程辦理現況，接著轉往竹北天后宮參拜。下午則在湖口老街參拜三元宮後，跟隨民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的導覽走向湖口老街天主堂，跟在地的創業青年舉行座談，了解鄭朝方打算如何跟這些年輕人一起合作帶領新竹縣走向新的發展方向。

林為洲參與行程 一度獲肯定

前兩個行程，仍是國民黨立委的林為洲全程參與，賴清德強調新竹縣需要跟新竹市合作、用「新思維」走出自己的新方向。甚至還一度肯定新竹縣今年的縣長參選人，無論是民進黨、國民黨、或是「無黨」的都很優質，說他跟林為洲也是好友，就任閣揆之初，拜訪立院國民黨團時就獲得林為洲不少幫忙。

在湖口三元宮賴揆公開肯定鄭朝方，說他是民進黨栽培的新世代，跟新竹市的林智堅一樣，現在替新竹縣提出新思維、新方向，希望大家幫年輕人加油打氣，支持年輕人！還拉起鄭朝方的手，請大家支持鄭朝方「凍蒜」。

稍早賴清德視察竹北新月沙灣時，說頭前溪是新竹市與新竹縣的「母河」，希望縣、市聯手打造、解決淹水問題，改善景觀後還能吸客觀光，讓相關計畫發揮最大效益。行政院已在此投下一千三百萬協助規劃，分成牛埔溪水月意象整體景觀營造、鳳山溪水月意象景觀橋新建以及竹北新月沙灣整體景觀環境改善共三個計畫，因此後續還將有三億多元會持續「增援」。