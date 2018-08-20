〈北部〉《桃園》萬燕築巢 大溪人立板接鳥便便

2018-08-20

〔記者李容萍／大溪報導〕有「燕」自遠方來，不亦樂乎！

燕巢多達一千五百個

燕子是台灣最常見的候鳥，許多人見怪不怪，在大溪老城區隨處可看到燕子窩巢，當地人估算有一千五百個以上，燕子數更達一萬多隻，牠們從三月起歷經築新巢或修補舊巢，隨後展開繁殖期、產卵、孵化，幼鳥學習飛行後於九月間才會離開避冬；目前每天早晨燕子吱吱喳喳叫，無比熱鬧，傍晚時分更是群燕紛飛、密密麻麻占據在電線上，景象壯觀。

大溪地區的燕子早期多築巢在大溪橋下，街頭住家的燕子並不多見，近廿年來市區街頭燕子突然大量增加。已退休的前公所工務課長張清萬指出，當時大溪橋（現為大溪觀光吊橋）發生斷裂，讓燕子四處紛飛覓地築巢，近廿年來，這飛來的「燕」福讓許多大溪人從排斥、討厭，到張開雙手歡迎，目前以市區康莊路、慈湖路、民權東路和大溪老街等道路最多，燕子一代又一代的繁衍，也成了大溪人生活的一部分。

待家燕離開後才清板

每年燕子於民宅屋簷下築巢育雛時期，燕子的便便也困擾著燕巢下的店家，曾發生店家搗毀燕巢，有些民眾因不滿家燕的排泄物滴落於地面而破壞鳥巢、造成幼雛死亡；桃園市野鳥學會為此宣導民眾若在意環境衛生，可在燕巢下方加設板子盛接排泄物，待幼雛順利離巢、家燕離開之後，再清除板子。

益鳥吃掉蒼蠅、蚊子

為解決惱人的問題，從升格前的大溪鎮長曾榮鑑到現任大溪區長黃睿松等歷任首長，近年來都宣導店家可在鳥巢下墊紙板或木板，解決鳥類排泄問題後，店家也發現燕子會吃掉蒼蠅、蚊子，家裡的害蟲跟著減少，讓人與燕子能和平共存。

有趣的是，目前這些「燕」福不淺的店家不會趕鳥，還發揮「廁」隱之心，各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，有人在「土燕巢」下方釘木板、紙箱，或掛起塑膠籃子來盛接燕子撒下的「黃金」。