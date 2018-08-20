〈北部〉《桃園》南平泳池、盥洗室不同樓 地濕易滑倒

2018-08-20

休館10天 重鋪防滑係數高磁磚

〔記者陳昀／桃園報導〕南平運動中心七月卅一日試營運，已開放免費使用三週，但有市民投訴說，游泳池、盥洗室設在不同樓層，常見有人濕淋淋地走樓梯讓人心驚膽戰；體育局表示，已先貼防滑條因應，今天結束試營運後將休館十天，會重鋪防滑係數高的磁磚，讓使用者安心。

蒸氣室、烤箱用鐵門 客訴很燙

泳客投訴說，南平運動中心游泳池在一樓，更衣室卻設在地下室，泳客上下樓會造成樓梯濕滑，地面卻採用一般磁磚，「摔倒只是遲早的事」。此外，蒸氣室、烤箱都採用鐵門，觸摸時很燙，而地下停車場只能停汽車，一樓機車停車格也只有卅格，根本不敷使用。

體育局表示，南平運動中心由桃園區公所發包，承接後也發現樓層設計上有安全疑慮，因此先在樓梯加貼防滑條，並安排工作人員隨時拖地，維持樓梯乾燥，今天試營運結束後休館十天，會將樓梯磁磚全面換成與淋浴間同等級的防滑磚。

桃園區公所指出，由於該處的腹地小，又受限於公園用地的建蔽率，為了維持泳池的完整性與大小，規劃時才會將更衣室安排在不同樓層。

體育局：鐵門將加裝防燙隔墊

體育局副局長房瑞文說，烤箱、蒸氣室使用鐵門是基於消防安全考量，將加裝防燙隔墊，對於機車停車格不足的問題，已開放門口廣場停放，各項問題試營運結束後會一併檢討，民眾可上「南平運動中心」臉書粉絲專頁留言反映，體育局會召集各單位討論、克服問題。