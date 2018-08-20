〈北部〉中壢國民運動中心 30日起2週免費

2018-08-20

免費體驗至9月13日

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市已啟用兩座運動中心，第三座的「中壢國民運動中心」也確定於卅日試營運，免費體驗到九月十三日，設施包括游泳池、體適能中心及各類球場等，還有露天攀岩場跟棒壘球打擊場，當日上午還有闖關活動，完成即可兌換禮品及游泳健身體驗券。

中壢國民運動中心位於中壢區三光路光明公園內，共斥資五．六億元打造，中央補助二億元，為地下二層、地上七層的建築物，總樓地板面積近六千坪；一樓為游泳池、SPA池，二樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，三樓是綜合球場及露天攀岩場，四樓為多功能體能訓練室、棋藝閱覽室，五樓為羽球場，六樓為社區教室，七樓則是棒壘球打擊場。

還設有棒壘球打擊場

市府體育局指出，中壢國民運動中心與桃園相同，都是由救國團取得營運資格，因為占地夠大，桃園有的設施中壢也幾乎一應俱全，且多了特色項目「棒壘球打擊場」，設置數個球道讓使用者投擲或打擊。

中壢國民運動中心執行長胡淑華表示，試營運期間為卅日上午九點開始至九月十三日止，期間平日中午起、假日上午八點起營業到晚上八點，包括TRX懸吊式訓練、皮拉提斯、拳擊，以及泳訓班等多元運動課程都可免費體驗，各類球場也開放現場或者是電話預約三天內使用。

胡淑華說，開始試營運當日上午，民眾可到五樓服務台領取限量的闖關集點卡，在中心內各點完成闖關任務，就能兌換禮品一份、游泳健身體驗券一張；試營運期間報名後續付費課程，可享優惠價且加贈游泳健身券一張。

體育局指出，全市規劃十座運動中心，已營運的有桃園、南平，還有即將試營運的中壢，而平鎮、蘆竹、八德、大溪等運動中心都正在興建中，預計今年底到明年會陸續完工，觀音、龍岡、龜山運動中心也正規劃中。