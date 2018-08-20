〈中部〉逾700家花博特約商店 優惠開跑

2018-08-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接花博，市府推出花博卡及特約商店優惠，目前已有超過二千六百家，涵蓋食衣住行育樂各領域。市府昨說，首波逾七百家特約商店優惠即日起開跑，包括肯德基、必勝客、赤鬼炙燒牛排、特力屋等，均有不同優惠措施。

持花博門票或花博卡 均享優惠

市府表示，首波特約商店優惠即日實施，肯德基憑花博門票或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價二九九元指定雙人套餐，只要二○五元；必勝客憑花博門票或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價一○六三元套餐，只要四五○元。

北澤壽喜燒專門店用餐消費，二人以上可享九折；赤鬼炙燒牛排則推出九五折優惠。台中多家糕餅店也與市府合作推出多項優惠，例如太陽堂食品企業有限公司推出自製產品九折；小林煎餅消費滿三九九元也可享九五折優惠，但特價品及滿額折扣除外。

心之芳庭、薰衣草森林 免費入園

另外，心之芳庭、薰衣草森林則可免費入園；台中金典酒店推出每日限量精緻房型五折優惠，且無須加收服務費，但特殊節日不適用；裕元花園酒店也推出平日住房享原價五折、平日用餐享九折優惠；特力屋也推出滿三○○○元現折三○○元優惠。

還有包括和原日式家庭料理、歐都納戶外休閒用品、樹太老日本定食專賣店、薔薇派、阿秋大肥鵝、永豐棧酒店、長榮桂冠酒店、谷關溫泉飯店、紅點文旅等超過七○○間（含分店）首波特約商店，憑花博門票、花博卡均可享多元優惠。