〈中部〉北屯同榮段社宅開工 市府自建第5處

2018-08-20

〔記者張菁雅／台中報導〕北屯區同榮段社會住宅十九日開工，成為市府自建的第五處社會住宅，內政部長徐國勇出席開工典禮時，除稱讚台中市社會住宅政策擘畫完善，並表示入住社宅青年的結婚率及生育率都高於全國平均值，有助於改善少子化問題。

提供560戶 預計2021年下半年完工

繼已完工的豐原區安康段第一期社宅，以及工程進行中的大里區光正段、太平區育賢段、北屯區北屯段社宅之後，北屯區同榮段社宅成為市府自建的第五處社會住宅，工程經費十六億五千多萬元，內政部補助七億六千萬元，共提供五百六十戶住宅，包括一房型（八坪）二百七十戶、二房型（十六坪）二百卅戶及三房型（廿四坪）六十戶，全案預計二○二一年下半年完工。

徐國勇、市長林佳龍均出席開工典禮，徐國勇表示，北屯區同榮段社宅鄰近學校、公園、市場，社區內還規劃親子館、托嬰中心、長青中心等，年輕人住進來，不管托育、托老、教育等都很方便，可以安心工作，林佳龍市長完善擘畫社宅，讓他豎起大拇指。

徐國勇：有助改善少子化問題

徐國勇也說，根據統計資料，年輕人住進租金較低、機能優良的社會住宅後，結婚率是全國平均值的一．六倍、生育率是全國平均值的一．八倍，顯示社會住宅有助於改善少子化問題。

林佳龍指出，北屯區同榮段社宅基地為市有地，以前市府會把土地賣掉，他上任後，推動八年一萬戶社會住宅政策，且台中市社宅除了提供「住」的基本需求外，還納入托幼、托老服務、商家店鋪等多元功能，不僅滿足住戶生活需要，還可與周邊社區共好。另外，前四年五千戶社宅目標已如期達標。