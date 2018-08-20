〈中部〉學者研發漆藝手環 悠遊卡不怕弄丟

2018-08-20

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕不想再弄丟悠遊卡，也不想再焦急地在背包翻找悠遊卡，南開科大資管系副教授王天胤，結合科技和傳統工藝，將悠遊卡晶片鑲嵌在天然漆藝手環，漆是塗料也是膠合劑，可將晶片封裝在手環背面，手腕戴著它碰觸感應器就能感應扣款，他說，讓現代科技與漆藝融合，悠遊卡也能變工藝品。

「我的妹妹一年弄丟廿多張悠遊卡！我自己則是常在背包裡翻找卡片！」，王天胤因為自己和妹妹的親身困擾，朋友說「晶片植入皮膚裡就不會丟！」，給了他靈感，他心想戴在手腕就可解決問題，這幾年醉心漆工藝的他，決定設計製作悠遊卡漆藝手環。

悠遊卡晶片鑲嵌在漆藝手環

利用３Ｄ列印的專長，王天胤先列印出手環打造成型模具，再去製作木頭胎體，接著悠遊卡感應晶片嵌入手環背面，天然漆不只是漆藝美的展現，它也是天然膠合劑，晶片就牢牢地封裝在手環內，而因為手工繪製設計，每一個手環的圖案都不會一樣。

手腕靠近感應器 能成功扣款

王天胤說，會使用木頭或竹子的胎體再塗裝天然漆，主要是為符合悠遊卡晶片不能使用高溫、材質要能感應電波、晶片有方向性三種特性，只要將戴著悠遊卡漆藝手環的手腕靠近感應器，它就能成功扣款。而該每一片晶片都有經悠遊卡公司認證過，晶片上的序號會在該公司的資訊系統登錄。

王天胤表示，晶片可刮下來重新換新的，或是想讓手環只是單純手環，也可刮下晶片，重新以漆塗裝即可。