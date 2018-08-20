〈中部〉埔鹽第一公墓建火葬場？ 縣府：無此規劃

2018-08-20

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕彰化縣埔鹽鄉第一公墓禁葬多年，曾傳出縣府有意在當地興建火葬場，引起民眾抗議，埔鹽鄉公所當年為「抵擋」此事，重新開放土葬，沒想到日前有民眾發現在第一公墓入口處悄悄貼上禁葬公告，村民擔憂火葬場恐死灰復燃。但縣府民政處昨天表示，完全沒有此規劃，也不可能在此成立火葬場。

傳縣府有意興建 民眾抗爭告吹

彰化縣是國內少數無火葬場縣市，遺體必須載到鄰近南投、台中或雲林縣市的火葬場火化，造成死者親友弔祭不便，二十年來雖有六個鄉鎮市公所有意提供土地興建火葬場，但都因民眾抗爭告吹。為解決長年棘手問題，縣長魏明谷就任之初曾屬意已禁葬二十年，佔地二．六公頃的埔鹽鄉第一公墓成立火葬場，卻引起當地民眾不滿，二年前組自救會抗議，狀告縣議會，公所更恢復土葬帶頭抵制。

禁葬公告日前重貼 民憂會興建

自救會會長施來平說，前年三月與縣府達成協議，希望火葬場不會蓋在此地，埔鹽鄉公所也願意一起抵制，還將禁葬二十年的公墓重新開放土葬，未料在今年六月間，鄉公所在公墓入口張貼「禁葬」的公告，民眾擔心在彰化火化場選址仍未確定下，這張禁葬令恐怕是興建之先兆，因此人心惶惶。

民政局表示 已將埔鹽排除在外

對此，彰化縣政府民政處處長陳逸玲昨天表示，縣府目前已將埔鹽鄉第一公墓排除在外，不可能在此設立火葬場，但彰化縣未來一定要有火葬場，不管要建在何處，縣府都會和居民協商取得同意。

公所：目的達成 才重頒禁葬令

埔鹽鄉長楊福地說，第一公墓本來就禁葬多年，當地雜草叢生，早已不適合土葬，是因為抵制設立火葬場才撤除第一公墓禁葬令，今年六月確定此地不會興建火葬場，認為目的達成，所以才再頒佈禁葬令，以防不知情民眾進行土葬，也希望就此讓公墓趕緊綠化，以便日後能規劃為公園，提供鄉民休閒空間。