〈中部〉食蛇龜浩劫 雲林山區頻見鐵籠濫捕

2018-08-20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕烏龜被視為是吉祥動物，卻有人拿龜板當可延年益壽的珍貴藥材走私中國，最近雲林山區發現有不肖人士設置多處鐵籠誘捕食蛇龜，再高價走私到中國，讓龜族面臨濫捕危機。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳昨天指出，近月來在雲林山區頻頻發現有人設置鐵籠捕捉食蛇龜，由於食蛇龜是低海拔的指標生物，有食蛇龜出沒代表生態系統較完整。

誤傳有療效 中國市場需求大

至於為何遭覬覦捕捉？陳清圳透過訪查，再經台灣生態學會理事林笈克告知，食蛇龜在黑市身價不菲，吸引不肖人士爭相獵捕。

陳清圳說，中國市場龜板需求大，供不應求，台灣才有人專門走私食蛇龜、柴棺龜及金龜等列二級保育類的野生動物到對岸，食蛇龜因數量較多最容易捕捉，但經濫捕後數量銳減，恐怕也近瀕危物種。

陳清圳強調，龜板早經科學驗證沒有藥效，但民間療法存在許多謬誤觀念，造成龜族生存危機，恐怕也會引發生態浩劫，他希望加強民眾的生態保育觀念，避免「人為獵捕」造成物種滅絕。

獵捕、宰殺重罰 判刑併科罰金

陳清圳呼籲，民眾、遊客與經常在山區出入的社區居民，一發現類似鐵籠陷阱，尤其籠內放置鳳梨等水果誘餌，請務必先移走，避免食蛇龜誤入遭捕殺，也建議政府相關部門加強緝私及重罰。

雲林縣政府農業處森林保育科長張文東指出，依野生動物保育法規定，獵捕、宰殺保育類野生動物者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科廿萬元以上一百萬元以下罰金，罰則相當重，民眾一發現就拆除或通報1995雲林縣政府專線或119，請大家不要以身試法。