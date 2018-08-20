〈中部〉災害防救志工菁英 嘉義3英雄受獎

2018-08-20

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕內政部消防署甄選表揚十八名今年全國災害防救志工菁英，其中嘉義地區有三人，包括嘉義縣水上救生協會理事長呂文正、嘉義縣救難協會總隊長劉建明與嘉義市水上救生協會總幹事葉宜祥。

呂文正 地震風災奮勇救援

前年二月六日高雄美濃地震，造成台南市維冠金龍大樓倒塌，呂文正率特搜隊員到場支援搶救廿一小時，將五樓住民從地下一樓的深度救出；曾有一名山友在嘉縣阿里山鄉豐山風景區失聯三天，也被呂文正和隊友尋獲；莫拉克颱風時，嘉義一家養護中心八十四名老人受困，呂文正冒著風雨完成救援任務；呂文正表示，得獎是肯定也是責任的加重，將精益求精，讓救援更有效率。

劉建明 犧牲工作衝鋒救難

劉建明只有國小學歷，從事水電工，論工計酬，當有緊急勤務時，常請假參與救難，一年下來總要請個十來天，最長是連續三天，多次被老闆抱怨「救難就有飯吃了喔」，仍不改其志。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐推崇劉建明是熱心的大哥，每次遇到大體需要抬、綁等處理，或潛水搜尋、危險度較高的勤務，劉總是帶頭去做，獲獎是實至名歸。

葉宜祥 熱心投入水上救生

在嘉義高工擔任游泳池管理員及救生員的葉宜祥，就讀五專時熱愛游泳等水上活動，進而考取救生員及水上救生教練資格，二○○二年加入水上救生協會，每逢颱風、淹水或民眾落水搜救，他都待命並協助消防人員救災救溺，每年還撥出一到兩次、每次三週的晚上及假日時間，義務訓練救生員。

葉宜祥說，因加入市水上救生協會，認識同樣愛好水上活動、當志工的太太，太太現因照顧家庭退居幕後，成為他當志工救災的後盾。