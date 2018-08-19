〈南部〉議員參選人黃偉展 遭爆婚外情

2018-08-19

坦承和兩女外遇、一人懷孕墮胎

〔記者邱灝唐／台南報導〕獲民進黨提名參選下屆中西區及北區議員的中西區赤崁里長黃偉展，昨遭爆劈腿多女，還讓小三為他墮胎。黃偉展昨坦承分別和兩名女子外遇，已獲得妻子原諒；一同出席記者會的黃妻則哽咽表示，丈夫沒有把持住當然要譴責，只是她並不會選擇離婚，因為丈夫也是三個小孩子的爸爸，為了家庭的完整應該忍下來，也給丈夫在未來用行為彌補。

黃妻為孩子選擇原諒 仍支持參選

這起外遇風波是否會影響黃偉展的參選，才在民進黨初選中打敗現任議員唐碧娥而獲得提名的黃偉展表示，這部份還未思考，不過這是他的私人問題；曾任立委林俊憲助理的他，希望外界不要無限上綱扯到行政院長賴清德及林俊憲，他也要向兩人及團隊致歉，黃妻表示仍支持丈夫參選。關於提名問題，民進黨南市黨部執行長蔡麗青表示，將會向中央黨部請示。

前助理發文指控被當「小五」

黃偉展昨遭服務處前助理Ｓ小姐爆料，指她在去年十一月應徵成為黃的貼身助理，工作過程中受到對方甜言蜜語攻勢，讓她於今年四月和男友分手；兩人常在跑攤過程至汽車旅館偷情，沒想到黃還有其他外遇對象，且和對方去泰國旅遊，發現自己只是「小五」，為此氣得在臉書發文，指控黃曾讓小三墮胎、欠員工薪水、想選議員只是方便到中國做生意。

對此，黃偉展昨下午與妻子緊急召開記者會，坦承確實外遇，人數為兩名，也的確讓其中一名女子懷孕且墮胎。他表示，並未欠員工薪水，只是初選後財務比較緊，用較優渥的數字讓工讀生們離開；至於其他如方便到中國做生意等指控，他強調自己沒有財力去中國經商，很多東西是被誇大、子虛烏有。

黃妻昨被媒體問及是否向Ｓ小姐提告妨害家庭？黃妻則說，還要再思考，畢竟男方也有錯。而爆料的Ｓ小姐表示，今天將召開記者會。