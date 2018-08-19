〈南部〉北門水晶教堂 終於有執照

2018-08-19

將請日本公司打造新光雕

〔記者楊金城／北門報導〕曾締造一年百萬觀光人次的北門水晶教堂，延宕三年，終於獲得市府工務局核發建築執照和使用執照，九月中旬將舉辦一場浪漫婚禮，也將聘請知名日本光雕公司，為水晶教堂園區量身打造光雕新造景。

雲嘉南濱海國家風景區管理處已與水晶教堂委外經營團隊彝璋文創完成點交，業者提報營運計畫書，彝璋文創董事長陳建璋說，未來將把水晶教堂園區規劃成戶外婚禮廣場，引進光雕廠商進駐北門，並結合文創市集、一日遊、二日遊行程，帶動觀光。

雲管處處長徐振能表示，很高興在各方期待下，水晶教堂取得使用執照，從景觀裝置藝術正式成為「合法、安全」的建築物，期許經營廠商未來發揮創意，以企業經營模式，再度帶動北門下一波觀光熱潮，為地方、廠商和雲管處共創三贏。

以鹽山意象打造的水晶教堂，位在北門婚紗美地的東南角，二○一四年十月以集團婚禮舉辦開幕創造觀光話題後，成為當年全台最熱門的景點。後來因旅遊退燒，雲管處斥資為水晶教堂微整型，更兩度投資改造水晶教堂園區，新增步道，改善景觀池、草地，還興建螺炫天幕裝置藝術；但建照和使照遲遲卡關，如今總算解套了。

水晶教堂正籌辦下月戶外婚禮，是癌末女主角與相戀多年的男友結為連理，新人身分保密。