〈南部〉街道美術館開幕 封街走秀

2018-08-19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「街道美術館PLUS」融合環境的藝術創作，昨晚開幕晚會在細雨中「浪漫」進行，引爆城市無限想像與魅力，帶給民眾不一樣的視覺饗宴。

開幕儀式由代理市長李孟諺主持，與會貴賓包括南市都發局前局長、營建署長吳欣修「回娘家」及各界民代共襄盛舉，並與現場民眾拋球互動，精采歡呼與祝福。

海安、中正路口熱鬧開趴

城市伸展台街道秀，超級無敵吸睛，由台南在地的後生服飾為城市伸展台設計服飾，分為年輕遊步場、時尚華服、精工精品三個場次，並由國內知名的凱渥模特兒與稻草人現代舞團結合走秀及演出，把生活的街道（斑馬線）變成伸展台，讓藝術成為生活的一部分，更親近庶民。

李孟諺表示，台南做為文化首都與國際觀光城市，必須兼顧歷史面貌及創新，搭配海安路景觀改造，用最熱情的心，打造全年無休廿四小時免費開放的街道美術館，為期兩年的展出，邀請民眾吃小吃、賞藝術，漫遊最愜意的台南。

裝置藝術燈光影音與民互動

昨晚開幕活動在海安路、中正路口盛大舉辦，下午六時起封街進行交通管制，海安路成了派對廣場，吸引親子民眾及遊客拍照；搶眼鮮明的「記憶的重量—漂浮之塔」、「亮亮雲、亮亮海安」、「潮起潮落」、「Runway」，以及利用燈光影音裝置與民眾互動的「城市光電獸」、「划水仙—光之渠」系列作品等，都是打卡熱點。

策展團隊都市藝術工作室示，布置在海安路與中正路的四十多件裝置藝術作品，說明牌都設計有QR Code，讓民眾可透過智慧手機掃描，聆聽最原味的藝術家創作理念。