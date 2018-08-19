〈南部〉生態交通日 地方批汽機車照亂竄

2018-08-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄生態交通日昨熱鬧登場，地方卻有些冷感，直言從去年生態交通盛典到昨天生態交通日，哈瑪星街道一樣是汽機車亂竄，活動成果讓人汗顏。

交通局︰打造哈瑪星交通寧靜空間

高市交通局說明，生態交通盛典成功打造哈瑪星交通寧靜空間，大部分街道速限降至卅公里，累計劃設一公里長的標線型人行道，許多閒置空地更美化為親子空間，整體環境大幅提升；高市電動公車也是由哈瑪星優先推動，目前全市電動公車已達九十五輛。

交通局進一步強調，生態交通政策需時間推動，市府會持續努力，同時帶動各界對生態交通的認知。

二○一八高雄生態交通日昨在哈瑪星舉行，上千民眾由哈瑪星出發，透過各式生態運具移動至亞洲新灣區，代表生態交通精神由哈瑪星向外延續。

基進黨高市議員參選人洪正全程參與，事後直言被視為生態交通指標的哈瑪星，現況依然是汽、機車亂竄。

他舉第一屆主辦的韓國水原市為例，盛典結束後四年，水原舊城區推動人行道與徒步區、限速調低、限制車輛進入老城區等政策依然存在，每週六實施生態交通日，大部份城區禁止車輛進入，成功促進城市復興和觀光發展。

反觀哈瑪星卻因溝通不良、配套不足，盛典期間限制車輛政策展開不久，就回到汽機車亂竄亂停場面，直到現在。

長期關注生態交通的高市議員張豐藤則認為，哈瑪星是生態交通的起點，他認同洪正的理念，也肯定交通局的努力，期待大家都再加把勁，讓生態交通在高雄快速成長。