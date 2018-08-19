〈南部〉攔停酒測 警「封閉式路檢」 家庭共乘放行

2018-08-19

避免撤單爭議 計程車也放行

〔記者黃建華／高雄報導〕警察取締酒駕日前發生遭法院撤單案例，高雄市警方對取締酒駕仍不手軟，但執行「封閉式路檢」攔檢對象只要是計程車或是家庭共乘汽車都放行。

一夜路檢 共查獲28件酒駕

鑑於近日高市發生數起酒駕肇事案，高市警方為展現取締酒駕決心，週五深夜到週六凌晨，警察局長李永癸親自坐鎮指揮全市各警分局同步實施「封閉式路檢」，一夜下來，全市共查獲酒駕廿八件（汽車十一件、機車十七件）、毒品四件、竊盜案一件，成果斐然。

不過，因近日一起張姓駕駛拒絕酒測遭裁罰九萬元並吊照罰單，高雄地院判定張男的汽車並無明顯「危害」交通行為，認定警方攔檢酒測不符合「警察職權行使法」第八條的攔停要件，撤銷罰單。

高市交通大隊長陳文耀對此指出，警方為避免「封閉式路檢」引來「一網打盡」適法性批評，對於計程車與家庭共乘汽車都放行不攔。

這次鐵腕抓酒駕勤務，由警察局長李永癸親自主持聯合勤前教育，希望能藉由一連串勤務作為，翻轉外地人對高雄的負面印象，李強調，馬路是治安的重要據點，只要守住馬路，治安事件就不會發生。

路檢點拉長 達50公尺遠

高雄警方的封閉式路檢，除了選定重要聯外道路外，也針對各警分局轄區特性而選定路檢點，每個路檢點拉長縱深，達五十公尺遠，每個路檢點動員廿人，同時全程錄影，確保執勤員警以及受檢人車安全，避免爭議發生。