〈南部〉處理在地木材 台東首座電子乾燥窯啟用

2018-08-19

大幅縮短木材乾燥時間

〔記者張存薇／台東報導〕「自己的人才用自己的木材！」林務局多角化推動國產材產業，台東林區管理處、公東高工合作設立台東第一座「電子式乾燥窯」，昨天剪綵啟用，除可大幅縮短國產木材乾燥時間，未來也將提供給公東高工學子木工設計、訓練課程使用，並會對外開放營運，提供木材加工業或工藝家使用。

林務局長林華慶指出，因為禁伐，約廿年來台灣國產木材產業鏈中斷，林務局去年起推動國有林內的人工林循環活化，希望讓疏伐木再利用，而這些疏伐木不需要再外運到西部縣市處理，透過設在公東高工的電子式乾燥窯即可。

提供公東高工及業者使用

公東高工木藝中心主任張家瑞說明，一般樹木「生材」含水量超過卅度，必須乾燥至十二度才能利用，否則木材可能會乾裂、翹曲或變形，而天然乾燥從生材到「氣乾材」約須一、兩年，改用電子式乾燥窯後，可縮短為一、兩個月，也能鼓勵在地民眾多認識國產木材的特性，並多利用在地木材。

台東林管處長劉瓊蓮表示，透過「提升東部地區木材加工微型產業鏈計畫」，除提供公東高工師生木工設計、製作等訓練使用，也會提供民間木藝家、木材加工業使用，促進東部木材加工產業發展。

公東高工校長黃淑英及林華慶共同會電子式乾燥窯剪綵，黃淑英說，木工科是公東高工辦學之初即有的項目，也為基層工業打下最好基礎，也是揚名國際招牌之一，未來學生可以多利用國有材練習、創作，展現台灣原生木風華。